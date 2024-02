Limity w dorabianiu do emerytury i renty 2024 - zasady. To się zmienia od marca 2024

Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

- Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. Od marca 2024 r. do maja 2024 r. dolna kwota bezpiecznego dorabiania wyniesie 5278,30 zł brutto – powiedział PAP rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski. Dodał, że to o ponad 240 zł więcej niż dotychczas, a zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.