Lipnowski oddział neurologii jest na miarę XXI wieku! Odbyło się jego uroczyste otwarcie (zdjęcia)

W piątek, 24 listopada uroczyście otwarto oddział neurologii i leczenia udarów Szpitala Lipno, który przeszedł kompleksowy remont. To kolejna ważna inwestycja, sfinansowana w całości ze środków powiatu lipnowskiego. – Generalny remont oddziału neurologii kosztował 3 mln 650 tys. zł – stwierdza Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski. – W całości sfinansowaliśmy go ze środków własnych powiatu. To bardzo ważny oddział, bo kiedy w innych szpitalach zawieszono pracę oddziałów neurologicznych, to nasz przyjmował pacjentów z całego regionu.

W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięli Agnieszka Kłopotek, posłanka na Sejm RP, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu, miast i gmin oraz służb mundurowych. Nie zabrakło ordynatorów, lekarzy i pracowników lipnowskiego szpitala na czele z prezesem Andrzejem Wasielewskim. Padło wiele ciepłych słów. Warto podkreślić, że oddział neurologii został wsparty przez wszystkie samorządy gminne i miejskie powiatu lipnowskiego, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie oraz sponsorów prywatnych. Został zakupiony taki sprzęt, który posłuży przez lata.