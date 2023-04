Lipnowski szpital ma nowoczesny oddział położniczy wraz z blokiem porodowym

W środę, 5 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego oddziału położniczego wraz z blokiem porodowym w Szpitalu Lipno. Od tego dnia nie tylko mieszkanki powiatu lipnowskiego mogą rodzić w komfortowych warunkach. To jakże ważne wydarzenie zgromadziło nie tylko władze powiatu na czele ze starostą Krzysztofem Baranowskim oraz wójtów i burmistrzów, ale także przedstawicieli służb mundurowych i lokalnych przedsiębiorców. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Prezes Andrzej Wasielewski podziękował wszystkim, którzy przyczyni się do zrealizowania tej wyjątkowo trudnej inwestycji. Było symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie zmodernizowanego oddziału.

Oddziału położniczy z blokiem porodowym przeszedł kompleksową modernizację. Są dwie sale porodowe, w tym sala porodów rodzinnych z zapleczem dla towarzyszącego członka rodziny, sala cięć cesarskich oraz dziesięć komfortowych miejsc dla położnic i noworodków z pełnym wyposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny. Wykonawcą zadania budowlanego była firma ER-BRUK Karen Avetisyan. Wartość robót budowlanych na bloku porodowym to 3 800 400 zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.