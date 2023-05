Lipnowski WTZ znów kusił oryginalnym rękodziełem. Wystawione prace były kolorowe i piękne! Małgorzata Chojnicka

Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Lipnie słynie z oryginalnego rękodzieła. Od czasu do czasu wystawia prace uczestników na kiermaszu w NCL. Tak też było kilka dni temu. Można było kupić naprawdę ładne ozdoby w żywych kolorach, które sprawdzą się jako dekoracja różnych pomieszczeń. Prace są dziełem wszystkich pracowni, począwszy od stolarskiej, gdzie wykonywane są elementy z drewna. Potem trafiają do kolejnych pracowni, by nabrać ostatecznego kształtu. Zainteresowanie ze strony kupujących było spore.