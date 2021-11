Liście z chełmińskiej parafii nie są odpadem bio? ZUM odbiera je jako zmieszane za większą opłatą

- Rozrasta się sterta śmieci na cmentarzu, która zrobiła się po święcie 1 listopada - poinformowała nas Czytelniczka. - Opłaty na cmentarzu wzrosły, pewnie z powodu podwyżki wywózki śmieci. A mimo to, odpady zalegają już nawet na chodniku. Kiedy to zostanie uprzątnięte?

Pytamy o to proboszcza Parafii pw. WNMP w Chełmnie.

- Po pierwsze - nie wzrosły opłaty, pokładne jest takie same - 500 złotych na 20 lat - wyjaśnia ks. Zbigniew Wawrzyniak, proboszcz fary. - W Toruniu sięga 2 tys. złotych, a są miejsca, gdzie wynosi 4 tys. złotych. Drugi problem, z którym się ostatnio borykałem, to brak pracowników. Trzy osoby chciały pracować, ale miały problem alkoholowy. Potrzebowałem pilnie grabarza. Jedna osoba się zgłosiła, pracuje, jest solidna. Największym problemem są jednak dla mnie wysokie opłaty do ZUM za odbiór odpadów.