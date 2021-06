Lodówko-zamrażarka i rower w Noteci. W czasie akcji sprzątania rzeki harcerze z przyjaciółmi zebrali ponad 70 worków śmieci [zdjęcia]

Harcerki ZHR z Agatą Kuczyńską, przewodniczącą Zarządu Osiedla Mątwy animowały gry, konkursy w tematyce ekologicznej z głównym naciskiem na segregację śmieci. Każdy biorący udział w quizach i zabawach otrzymał nagrody ufundowane przez Gminę Inowrocław, sklep sportowy Decathlon, Miasto Inowrocław oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino".

Bezpieczeństwo nad akcją zapewniali będący na miejscu policjanci Straży Miejskiej oraz ratownicy Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR.

Zwiększając bezpieczeństwo nad wodą spółka CIECH Soda Polska SA ufundowała kamizelki asekuracyjne dla kajakarzy.

Odpoczywając po wzmożonym wysiłku podczas oczyszczania Noteci uczestnicy mieli okazję zobaczyć prezentacje sekcji Akademii Rozmaitości ZHR, m.in. szycia, rysunku, majsterkowicza, gitary, kajakowej i szachowej. Zajęcia grup odbywają się cyklicznie w budynku przystani. Była więc też możliwość zapisania swoich pociech na nowy rok do poszczególnych sekcji (od września również do nowych - teatralnej, nauki gry na pianinie czy do werblistów) oraz do drużyn harcerek i harcerzy ZHR.

W tym samym czasie w Pakości na zakończenie sprzątanie odbył się koncert zespołu Kwestia Sporna.

Pewnie spotkanie w tak doborowym gronie odbędzie się znowu za rok, ale może będzie więcej czasu na biesiadowanie niż sprzątanie.