Łojewo. Tak prezentuje się nowy teren rekreacyjny nad jeziorem w Łojewie. Warto wybrać się tam już na wiosnę. Zdjęcia

Łojewo to wieś nietuzinkowa. To tam urodził się Stanisław Przybyszewski, pisarz i poeta, Meteor Młodej Polski. To w Łojewie odbywają się znane na całą Europę "zawody" rzeźbiarskie i to tam działa Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich z ciekawymi ekspozycjami dotyczącymi tej części Polski.

Najnowszą atrakcją wsi pod Inowrocławiem jest natomiast teren rekreacyjny z alejkami, miejscami do gier i zabaw, placem z urządzeniami rekreacyjnymi, wiatami, miejscem na ognisko, parkingiem, sceną i plażą. Z pewnością warto się tam wybrać wiosną i latem. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że rejsy statkiem spacerowym zamierza do Łojewa organizować Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy.