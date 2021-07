Lokalne drogi z solidnym wsparciem. Wojewoda kujawsko-pomorski wręczył umowy

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

- Od początku realizacji tego programu zawarliśmy już łącznie 801 umów, zaś doliczając umowy w ramach likwidacji skutków nawałnicy z 2017 roku niebawem będzie to tysięczna umowa na poprawę infrastruktury drogowej w województwie kujawsko-pomorskim– wyliczał podczas wczorajszej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda wyraził zadowolenie, że może wspierać samorządy w regionie w ramach różnych programów, a szczególnie tego, który jest konsensusem między stroną rządową a samorządową. Kryteria przyznawania pieniędzy są takie same jak w ostatnich latach.

Co prawda to wsparcie jest mniejsze niż sumy idące na budowę głównych dróg, ale ważne jest to, że także te samorządowe są sukcesywnie budowane. Szczególnie oczekiwane są drogi osiedlowe.

- Nie komplikujemy, raczej upraszczamy przekazywanie tych środków, bowiem mamy duże zaufanie do samorządowców – zapewnił wojewoda.