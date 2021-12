Lokatorka mieszkania kolejowego w Ostromecku kontra PKP. Sporu o szopkę ciąg dalszy

PKP określają swoje stanowisko. - W 2015 roku lokatorka wystąpiła z wnioskiem do PKP S.A. o wykup lokalu, którego jest najemcą - informuje Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP. - Rozpoczęliśmy procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Musieliśmy wydzielić nieruchomość z działki z linią kolejową, następnie dokonać podziału nieruchomości na mniejsze działki przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do drogi publicznej dla każdej z powstałych w ten sposób nieruchomości. W związku z tym droga ta została wytyczona na gruntach należących do PKP przez część ogródka oraz przez budynek, który służy lokatorce do składowania opału, a który jest samowolą budowlaną powstałą bez wiedzy i zgody PKP. Po stwierdzeniu tego, wielokrotnie zwracaliśmy się do lokatorki o jego rozbiórkę. W związku z brakiem reakcji ze strony pani, nałożyliśmy na nią opłatę za bezumowne użytkowanie terenu. Rozbiórka składu opału jest o tyle ważna, że do momentu, gdy budynek nie zostanie usunięty, nie możemy kontynuować procedury sprzedaży lokali na rzecz najemców, w tym również lokatorki.