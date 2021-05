PKP przez 30 lat nie pamiętały, że nie ma drogi w Ostromecku. Teraz wytyczają ją przez... szopkę

Nasza rozmówczyni dodaje: - Okazało się, że sąsiedzi, którzy też mają mieszkanie kolejowe i to od około 30 lat, decyzją PKP nie mogą dłużej korzystać z leśnej ścieżki, prowadzącej od drogi publicznej do ich domu, tylko będą mieli drogę z prawdziwego zdarzenia.

Ostromecko leży w gminie Dąbrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim. - Zajmuję mieszkanie kolejowe. Teść i mąż byli kolejarzami. Po ich śmierci zostałam sama. Dobrze nam się tutaj mieszkało do czasu - zaczyna czytelniczka. Chodzi o drogę, która ma powstać.

Tyle, że droga z prawdziwego zdarzenia ma przechodzić przez przydomowy ogródek kobiety. - I jeszcze tamtędy, gdzie stoi moja szopka, w której przechowuję m.in. opał. I tam, gdzie jest mała szklarnia - podkreśla pani. - PKP twierdzi, że budynek gospodarczy postawiliśmy my, lokatorzy, przed laty. Poza tym, szopka jest ponoć o 3 metry za duża. Nic podobnego: postawiła ją kolej. Nie my. Od zawsze tylko z niej korzystaliśmy w oparciu o umowę dzierżawę.

PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku informuje, że procedura geodezyjnego podziału działki została zakończona i że zrobiono to „celem realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych (...)”. - Według nowego podziału, ogród jest w części umiejscowiony na działce, która w rejestrze gruntów jest drogą dojazdową do budynków mieszkalnych. Pozostała część ogrodu i szklarnia znajdują się na działce, która figuruje w umowie dzierżawy - tłumaczy kolej. - Ponadto doszło do rozbudowy budynku gospodarczego, na który PKP SA nie wyraziła zgody.