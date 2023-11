Lotnisko Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu to nie miejsce do spacerów lub terenowej jazdy

A wtargnięcie takie może doprowadzić do uszkodzeń sprzętu dużej wartości, a w najgorszym wypadku do śmierci. Niestety, mimo wprowadzanych przez kierownictwo lotniska różnych sposobów na to, by postronni nie wchodzili na pasy startowe, czyli: szlabanów, tablic informacyjnych i interwencji firmy ochroniarskiej, problem wciąż istnieje.

- Wtargnięcia na teren lotniska mają najczęściej niewinny charakter. Okoliczni mieszkańcy chodzą na spacer ze swoimi czworonogami lub skracają sobie drogę do domu. Na pytanie, czy wiedzą gdzie się znajdują, odpowiadają, że na łące - dodaje Sławomir Jędrzejczak.

Tymczasem na owej „łące” można stracić życie lub zostać kaleką. Stalowa lina wyciągarki szybowców i paralotniarzy w trawie jest niewidoczna. Podczas startu nawijana jest na bęben z prędkością 100-120 kilometrów na godzinę. Działa wtedy, jak piła.