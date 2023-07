Łowisz letnie promocje? Tak mogą ci wyczyścić konto. To musisz robić, aby nie paść ofiarą oszustów OPRAC.: (iwo)

Jeśli podczas robienia zakupów online otrzymasz dodatkowo wiadomość z prośbą o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, uważaj - to najprawdopodobniej próba wyłudzenia danych! Tak mogą ci wyczyścić konto. Sprawdź i nie daj się nabrać >>> pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

Wakacje to czas, gdy sklepy oferują nam promocje na zakupy online, kupony rabatowe itp. Wykorzystują to oszuści internetowi, którzy mogą podszywać się pod znane marki. Nie daj się nabrać. To musisz robić, aby nie paść ofiarą oszustów.