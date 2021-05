Luzowanie obostrzeń maj 2021 - zasady. Zobaczcie, co ponownie będzie otwarte od 4 maja

W maju szykuje się nam spore luzowanie obostrzeń. Do końca miesiąca otwarte zostaną niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Także od 4 maja zaplanowano kolejny etap znoszenia restrykcji. Jak się okazuje, będziemy mogli wrócić do miejsc, za którymi najbardziej tęsknimy. Zobaczcie, co ponownie zostanie otwarte od 4 maja. Szczegóły na kolejnych stronach ---->

Piotr Krzyżanowski/Polska Press Grupa