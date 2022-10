Łyżwiarze szybcy przygotowują się do wyjątkowego sezonu

– Cieszymy się z tego, że ISU docenia nasze starania organizacyjne i starania w rozwoju i promocji łyżwiarstwa szybkiego w Polsce. Mamy dwa Puchary Świata w tym finał, więc jest to niesamowity sukces. Oczywiście dla nas oznacza to też dużo pracy, ale od tego przecież jesteśmy. Nie traktujemy tego jako problem, a jako zadanie, które trzeba wykonać jak najlepiej – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Najlepsi łyżwiarze świata będą rywalizować w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim od 10 do 12 lutego. Równo tydzień później w tym samym miejscu odbędą się finałowe zawody Pucharu Świata.

– Mamy bardzo wysokie oceny wszystkich imprez, które organizowaliśmy od 2018 roku, bo wtedy była pierwsza impreza międzynarodowa. Zaczęliśmy od Pucharu Świata juniorów, a dwa tygodnie później był Puchar Świata dla seniorów i od tamtej pory to się rozkręciło. W ostatnich tych czterech latach mieliśmy dziewięć międzynarodowych imprez, co jest świetnym wynikiem, zwłaszcza jak popatrzymy na wcześniejsze lata. To nie jest tak, że to się samo dzieje i bez żadnego problemu dostajemy te imprezy. Jeździmy, rozmawiamy, przekonujemy ludzi z ISU, że warto nam przekazać organizację tej imprezy, bo robimy to dobrze – dodaje Tataruch.