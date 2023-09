"M jak miłość" - to wydarzy się we wrześniu w serialu. Kryzys u Zduńskich, Julia knuje intrygę

Rozpoczął się nowy, 24. sezon jednego z najpopularniejszych seriali telewizyjnych - "M jak miłość". Fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki, by śledzić losy swoich ulubionych bohaterów. Co nas czeka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" we wrześniu? Czyje mroczne sekrety wyjdą na jaw? Kto zostanie porzucony? Jakie dramaty rozegrają się w życiu bohaterów? Zobacz streszczenia najnowszych odcinków "M jak miłość".

Po wakacjach, 28 sierpnia, wyemitowano pierwszy odcinek nowego, 24. sezonu serialu "M jak miłość". Losy rodu Mostowiaków możemy śledzić już od 23 lat! Fani z niecierpliwością czekają na każdy kolejny odcinek, by być na bieżąco z wydarzeniami w życiu swoich ulubionych bohaterów serialu. Co nas czeka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" we wrześniu? Będą wydarzenia radosne, ale i dramatyczne zwroty akcji, jedni będą mieć szczęście, innym powinie się noga. Zobacz streszczenia najnowszych odcinków "M jak miłość", które zostaną wyemitowane we wrześniu.

To już 24. sezon "M jak miłość"!

Kolejny sezon jednego z najpopularniejszych seriali telewizyjnych - "M jak miłość", rozpoczął się na koniec wakacji, 28 sierpnia. Serial "M jak miłość" ma wielu fanów. Opowiada o losach rodziny Mostowiaków. W głównych rolach możemy zobaczyć Katarzynę Cichopek, Teresę Lipowską, Małgorzatę Pieńkowską, Rafała Mroczka, Marcina Mroczka, Mikołaja Roznerskiego, Igę Krefft, Dominikę Ostałowską. To najpopularniejszy serial telewizyjny w TVP.

W poprzednich odcinkach w "M jak miłość"

Szczęście Zduńskich burzy choroba: Piotr dostaje nagle rozległego zawału i w ciężkim stanie trafia do szpitala w Gródku. Jagoda i Tadeusz w końcu się zaręczają - kobieta znajduje w rzeczach ukochanego pierścionek zaręczynowy i bierze sprawy w swoje ręce. Doktor Kalinowska, po rozmowie z Rogowskimi, zgłasza na policji, że jest ofiarą stalkera. Tymczasem Daniel zwierza się Mai, opowiadając, jak przez błąd lekarki stracił córkę.

Piotr po zawale wychodzi ze szpitala, lekarz uprzedza go, że czeka go długa rehabilitacja i leczenie do końca życia. Paweł postanawia zamknąć na jakiś czas rowerownię i wspólnie z żoną poprowadzić bistro, by odciążyć Kingę, pochłoniętą opieką nad mężem i załamaną matką. Poza tym Franka obiecuje szwagierce, że oboje z mężem wezmą do siebie bliźniaczki oraz Sapera. Magda w żałobie może liczyć nie tylko na najbliższą rodzinę, ale również na Pawła, który na nowo zapewnia ją o swojej przyjaźni. Budzyńscy szykują się do wystąpienia o adopcję Nadii, załatwiając ostatnie potrzebne dokumenty. Tymczasem ojciec dziewczynki, nieprzytomny i ciężko ranny, trafia do szpitala polowego w Ukrainie. Julia - mimo dramatu, który przeżywa Andrzej z rodziną - nadal planuje zemstę na byłym kochanku.

Kuba wyznaje w końcu Kasi, że organizuje ich romantyczny ślub nad morzem. Justyna sprzedaje skradzione recepty wspólnikowi i wciąż próbuje zbliżyć się do siostry. Ani Karski, ani Kasia nie ufają jej jednak i detektyw postanawia ją dokładnie sprawdzić. Marcin załamuje się przed spotkaniem z Izą w sprawie warunków rozwodu, sięga po alkohol i w barze o mało nie pada ofiarą oszustki. W ostatniej chwili przyjaciela ratuje Kama. Później tancerka zabiera chłopaka do siebie na noc, bo jest zbyt pijany, by trafić do własnego domu. Iza na czas wizyty w kancelarii zostawia dzieci pod opieką Radka. Maja widzi przypadkiem o poranku, jak matka wita kochanka namiętnym pocałunkiem i jest w szoku. Aneta zawiera niebezpieczną "znajomość". Podczas joggingu lekarka pada ofiarą złodzieja - Jacka Chlebowicza. Dogania uciekającego bandytę i powala go na ziemię. Po odzyskaniu swoich rzeczy, puszcza go, gdy ten po upadku skarży się na ból pleców. Kilka godzin później złodziej zostaje pacjentem kliniki, z dyskopatią po urazie kręgosłupa, do którego Chodakowska się przyczyniła.

Kiedy leci serial "M jak miłość"?

Serial można oglądać w poniedziałki i wtorki w TVP 2 o godzinie 20.55.

Co się wydarzy we wrześniu w kolejnych odcinkach sezonu "M jak Miłość"?

Zobacz, co wydarzy się we wrześniu w nowych odcinkach w serialu M jak Miłość. Streszczenia odcinków prezentujemy w poniższej galerii.

