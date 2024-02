Ma dożywotni zakaz prowadzenia, ale prowadził auto. I to po alkoholu! Przez pola uciekał przed policjantami. Grozi mu do 5 lat więzienia

Policjanci z posterunku w Złotnikach Kujawskich zauważyli samochód marki VW Transporter, który miał problem z manewrem zawracania. To ich zastanowiło. Ruszyli za pojazdem i dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Ten jednak to zbagatelizował i zaczął uciekać. Patrol rozpoczął za nim pościg używając przy tym sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

- Kierowca kontynuując ucieczkę jadąc drogami gminy Złotniki, by następnie wjechać do wsi Tupadły i zatrzymać się przed jedną z posesji. Wybiegł następnie z samochodu i uciekał przez pola. Tam zatrzymali go policjanci - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, rzecznik prasowy KPP w Inowrocławiu.

Patrol sprawdził trzeźwość 37-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo policjanci ustalili, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i złamał go.

- Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. Usłyszał zarzuty naruszenia tego zakazu i jazdę po alkoholu oraz niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu do 5 lat więzienia - dodaje I. Drobniecka.