Maciej ze Śliwic przeżył wypadek w Szlachcie. Teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację

- Jest to dla mnie niezwykle trudne, zawsze uważałem się za niezależną osobę, która radziła sobie sama. Jednak teraz muszę zaakceptować fakt, że jestem zdany na innych. Powrót do zdrowia sprzed wypadku jest możliwa jedynie z pomocą innych. Koszty rehabilitacji stacjonarnej, turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznej klinice są bardzo wysokie (jeden turnus to nawet kilkanaście tysięcy złotych). To ogromne kwoty, których ani ja, ani moja rodzina nie jest w stanie udźwignąć. A mój stan wymaga dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji. Jestem gotów podjąć wszelkie wysiłki i poddać się intensywnym terapiom i rehabilitacji, by odzyskać sprawność i wrócić do pełnego funkcjonowania. Wierzę, że dzięki wsparciu będę mógł pokonać te trudności i powrócić do aktywnego życia. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę!