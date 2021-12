Magazyn z bezpłatną odzieżą i zabawkami w Świeciu. Można dorzucić coś od siebie przed świętami

Ratunkiem dla najuboższych może być magazyn odzieży, mieszczący się w piwnicach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hallera 11 w Świeciu (wejście od placu defilad).

Znajdą w nim nie tylko ubrania, ale też zabawki, torebki i obuwie. Wszystkie rzeczy są wydawane za darmo.

To dzięki ludziom, którzy nieodpłatnie przekazują do magazynu przedmioty w dobrym stanie. Może to być każdy z nas. Dostarczone rzeczy są segregowane i rozwieszane w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu, które przypomina sklep.

- Magazyn był zamykany w czasie pandemii, ale teraz można już z niego korzystać. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13 – 15 – mówi Maciej Chareński, rzecznik prasowy OPS Świecie.