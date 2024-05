Majówka 2024 w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach. Koncert, wernisaż, uroczystości patriotyczne - zdjęcia

W tym roku mieliśmy rekordowo długi majówkowy weekend - od piątku 26 kwietnia do niedzieli 5 maja. Wolne dni zachęcały do wyjazdów, ale nawet na miejscu nie było nudy. Sporo atrakcji przygotował zamek. Koncert, wernisaż, pokazy, kramy, zwiedzanie - to tylko część propozycji.