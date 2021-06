Makabryczne zabójstwo pod Rypinem. Śledczy blisko zakończenia postępowania Maciej Czerniak

Trzej młodzi mężczyźni mają odpowiedzieć za zabójstwo kolegi "ze szczególnym udręczeniem". Grozi im nawet dożywotnia kara więzienia. KMP w Płocku

Trzech kolegów zwabiło czwartego, następnie obezwładnili go, i wywieźli do lasu, gdzie został zabity. Sprawcy - bo prokuratura nie ma wątpliwości, że dokonali tego czynu - liczą od 18 do 24 lat. Ofiara to 20-letni kurier, który pracował w restauracji w Płocku. Śledztwo jest na ukończeniu.