Maksymilian Pawełczak wicemistrzem świata w SGP 3. W Polonii rośnie kolejny wielki talent!

Bydgoszczanin był bez wątpienia jednym z największych faworytów turnieju finałowego, dzień wcześniej wygrał półfinał, bijąc rekord toru. Zaczął jednak źle: w swoim pierwszym wyścigu Szweda Rasmusa Karlssona i Słoweńca Svena Cerjaka. Potem już było coraz lepiej: w 2. serii dwa punkty za leszczynianinem Kacprem Manią, a trzy kolejne wyścigi to już świetne starty i popisowe rozgrywanie pierwszego wirażu.

Pechowo turniej ułożył się dla drugiego z reprezentantów, Damiana Millera z GKM. Griudziądzanin zaczął obiecująco od 2. miejsca, ale w trzeciej serii z jego winy doszło do groźnej kraksy. Młody żużlowiec pozbierał się o własnych siłach, ale uderzył głową w tor i uznano, że więcej na tor już nie wyjedzie.

SGP 3 to raczkujący cykl, który do życia powołał nowy promotor mistrzostw świata. Pierwszym mistrzem świata w klasie 250 cm został przed rokiem Szwed Mikkel Andersen, a brązowy medal we Wrocławiu wywalczył 15-letni Antoni Kawczyński, wychowanek Wybrzeża, a obecnie zawodnik Apatora Toruń.