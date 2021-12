Mała Kasia z Ciechocinka walczy o życie. Możemy pomóc wyleczyć jej serduszko

2-letnia Kasia z Ciechocinka walczy o życie

Rodzice Kasi Intek aż do 35 tygodnia ciąży nie mieli pojęcia, że ich nienarodzona córeczka jest tak bardzo chora. Wybrali się na wizytę do innego niż zwykle lekarza, by na dobrym aparacie USG zobaczyć buzię maleństwa. Przy okazji poznali wstrząsającą prawdę - serce Kasi jest nieprawidłowo zbudowane. Potem tę diagnozę potwierdzili specjaliści w Toruniu i Warszawie. To tam odbył się poród, bo już nie można było dłużej czekać. Mała wżyła zaledwie 2 kg i oprócz ciężkiej wady serca wdało się jeszcze martwicze zapalenie jelit.