Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Aranżacja kuchni nie wydaje się trudna. Jednak jeśli zaufamy w tym względzie architektom osiągniemy efekt "wow", nawet na niewielkiej powierzchni. Zobaczcie ciekawe projekty małych kuchni i aneksów. >>> pexels/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (21 zdjęć)

Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.