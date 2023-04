Małgorzata Hołub-Kowalik wróciła do swojej podstawówki, by razem z Moniką Pyrek zachęcać dzieci do aktywności fizycznej

Niezwykłe zajęcia dla blisko trzystu dzieci odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, której absolwentką jest właśnie Hołub-Kowalik. – Tu zrodziła się moja wielka miłość do sportu. Zaczęło się od koszykówki, ale później pojawiła się w moim życiu lekkoatletyka i tak już zostało. Bardzo przyjemnie jest mi wrócić do miejsca, w którym spędziłam wiele lat – dodała czołowa polska biegaczka.

„KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to zajęcia, w trakcie których uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. Uczniowie ćwiczą m.in. na ergometrach wioślarskich, trenażerach sportowych, refleksomierzach, specjalnych ściankach wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich i rowerowych. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

– Pokazując im możliwość wykorzystania nowych technologii przy aktywności fizycznej potrafimy namówić choć część z nich do zaprzyjaźnienia się ze sportem. Uważam, że nie należy obrażać się na nowe technologie, że odciągają dzieci od aktywności fizycznej, tylko trzeba wykorzystać je do tego, by dzieciaki chętniej ćwiczyły – mówi Monika Pyrek, jedna z najlepszych lekkoatletek w polskiej historii, pomysłodawczyni programu.