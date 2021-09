Mało chętnych uczniów na szczepienia w szkołach. Podczas akcji w regionie zaszczepiło się niewiele dzieci

Zgodnie z zapowiedziami MEiN, w trzecim tygodniu września szkoły miały przeprowadzać szczepienia uczniów. Na miejscu – jeśli byłoby dużo chętnych i odpowiednie warunki albo w wyznaczonym punkcie szczepień, do którego uczniowie udaliby się z nauczycielem, po złożeniu przez rodzica pisemnej zgody na szczepienie.

Mało uczniów zgłoszonych do szczepień w szkołach

Ale to teoria. Chętnych jest mało lub nie ma ich wcale. Od września rodzice i uczniowie otrzymują informacje na temat szczepień dzieci od 12. roku życia przeciwko COVID-19. Decyzja o zaszczepieniu dziecka należy do rodzica. Do 10 września placówki zbierały deklaracje od rodziców zainteresowanych zaszczepieniem swojej pociechy za pośrednictwem szkoły.

Jak informuje Danuta Brzózka-Ciechanowska, koordynator ds. szczepień ze strony Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim na szczepienia zostało zgłoszonych 5213 uczniów. - Do 16 września zostało zaszczepionych 4331 uczniów, według danych przekazanych przez 883 szkoły – wyjaśnia.