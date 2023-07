Maluchy z gminy Baruchowo otrzymają wyprawki od samorządu. W tym roku urodziło się tylko czworo dzieci

Kolejny program wsparcia dla rodzin. Tym razem adresowany jest do rodziców z gminy Baruchowo. To „Wyprawka dla malucha", ufundowana przez samorząd tej gminy. .

Wyprawka dla malucha z gminy Baruchowo" to nowy program, który Rada Gminy przyjęła na ostatnim posiedzeniu w końcu czerwca. Wnioski będzie można składać już w przyszłym tygodniu. Kto będzie uprawniony do otrzymania wyprawki? To rodzice nowo narodzonego dziecka z gminy Baruchowo. - Aby otrzymać wyprawkę, należy złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka - podkreśla Krzysztof Grudziński, zastępca wójta gminy Baruchowo I dodaje, że wnioski o przyznanie „Wyprawka dla malucha z gminy Baruchowo” będą mogli składać również rodzice, których dzieci urodziły się przed wejściem w życie uchwały, ale tu też obowiązuje termin 3 miesięcy.

Jak podkreśla Krzysztof Grudziński, warunkiem otrzymania upominku dla malucha jest przy tym zamieszkanie rodziców lub opiekuna prawnego w gminie Baruchowo.

W skład wyprawki wejdą: torba bawełniana ekologiczna z logo gminy Baruchowo, kocyk, ręcznik kąpielowy, podgrzewacz do mleka, maskotka miś - szumiś. Do wyprawki będzie także dołączony list gratulacyjny wójta gminy Baruchowo. Wartość tego jednorazowego wsparcia rzeczowego to 500 złotych.

Wójt gminy Baruchowo Stanisław Sadowski ma nadzieję, że dzięki programowi "Wyprawka dla malucha z gminy Baruchowo” samorzad też będzie miał swój udział w narodzinach małego mieszkańca i w ten symboliczny sposób przywita go na świecie. - Liczymy, że dzięki takim inicjatywom, ale też inwestycjom służącym rodzinom takim jak chociażby Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej, przyczynimy się do tego, że nasza gmina będzie chętniej wybierana jako miejsce do zamieszkania, życia i wychowania dzieci - podkreśla wójt Sadowski. W tym roku w gminie Baruchowo urodziło się zaledwie czworo dzieci. - To dramatyczne dane - przyznaje wójt gminy. I dodaje, że liczy na to, iż program "Wyprawka dla malucha z gminy Baruchowo” będzie kontynuowany także w kolejnych latach. - Nie można mi zarzucić, że to program pod nadchodzące wybory samorządowe, bo jak już wcześniej deklarowałem, w jesiennych wyborach nie wystartuję, a obecna kadencja jest moją ostatnią – podkreśla Stanisław Sadowski.

