Mama, niepełnosprawne dzieci wymagające całodobowej opieki i 35 metrów mieszkania

Gdy kobieta urodziła córkę, nic nie wskazywałoby na to, że z małą coś jest nie tak. Dopiero, jak młoda mama była w drugiej ciąży, zauważyła, że dziewczynka nieprawidłowo się rozwija. - Powinna zacząć przewracać się na bok i siadać, a ona nic - wspomina bydgoszczanka. - Wciąż płakała. Uspokajała się, gdy ją na ręce brałam.

Matce wpadło w te ręce czasopismo z dołączoną książeczką pt. „Płacz mózgu”. - Nie przypuszczałam, że jest coś takiego - dodaje matka.

Okazało się, że jest - i do tego jej córka to ma. - Lekarze nie od razu postawili diagnozę. Uważali, że jestem przewrażliwiona. Po czasie wyszło, że mała jest niepełnosprawna. To przypadłość genetyczna: aberracja chromosomowa.

Półtora roku po córce na świat przyszedł syn. Specjaliści u niego też dopatrzyli się tej mutacji. Jedno na 100 000 dzieci rodzi się z tego rodzaju zmianami. Los wskazał na oboje dzieci bydgoszczanki.