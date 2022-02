Mamy dla Was oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W razie potrzeby wystarczy je wypełnić

W razie kolizji parkujemy pojazdy (jeśli to możliwe) w bezpiecznym i nie przeszkadzającym innym uczestnikom ruchu drogowego miejscu, po czym oglądamy uszkodzenia. Często jest, że nie ma wątpliwości co do przyczyny zdarzenia i tego, kto za nią odpowiada.

W takich okolicznościach nie trzeba wzywać na miejsce policji, a zwyczajnie dogadać się i oświadczyć na piśmie. Aby ułatwić Państwu tę czynność, zamieszczamy w gazecie specjalną wkładkę - wspólne oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego, w którym wypełnia się poszczególne rubryki dedykowane tak sprawcy (pojazd „A”) jak poszkodowanemu („B”). To będzie podstawa – i jest to zgodne z prawem - do ubiegania się o odszkodowanie.

Przypomnijmy tylko, aby nie było wątpliwości – kolizja to zdarzenie drogowe, w którym w żaden sposób nie ucierpieli ludzie, a jedynie pojazdy.