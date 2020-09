Marcin Krukowski: Jestem gotowy na pobicie rekordu Polski

Brak silnej, wewnętrznej konkurencji nieco rozpręża? Akurat przy okazji takich zawodów, jak mistrzostwa Polski, nie brakuje mi motywacji, zwłaszcza że podczas nich bronię swojego rekordu wygranych. Każdego roku podchodzę do nich z myślą o dalszym śrubowaniu kolejnych zwycięstw. Z postawionym pytaniem muszę się zgodzić. Rzeczywiście, podczas wielu mniejszych mityngów startujemy w węższym gronie i czasem bywają problemy z motywacją. Na arenie międzynarodowej nie muszę się jednak o to martwić. Zazwyczaj wokół mnie są zawodnicy, którzy rzucają dalej niż ja.

W weekend we Włocławku po raz kolejny triumfował pan w mistrzostwach Polski. Początek zawodów w pańskim wykonaniu jednak nie zwiastował łatwej przeprawy. Marcin Krukowski: Pojawiły się małe problemy w pierwszych próbach przy wyrzucie oszczepu. Trajektoria jego lotu nie była optymalna. Oszczep leciał grotem do ziemi, przez co szybciej spadał. Udało się jednak wyjść obronną ręką. W gronie seniorów zdobył pan tytuł mistrza kraju po raz szósty z rzędu, z ponad siedmiometrową przewagą nad resztą stawką.

Skrócony sezon dobiega końca. Odwołano m.in. mistrzostwa Europy w Paryżu, a igrzyska olimpijskie w Tokio przełożono na przyszły rok. Przystopował pan z obciążeniami, mniej eksploatował pan organizm? Wiedzieliśmy, że z pewnością czekają nas jakieś starty, więc szykowaliśmy się normalnie. Nasze przygotowania nie były zaburzone, tylko po prostu inne niż w poprzednich latach. Z tej lekcji wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość, wiemy, że w różny sposób można się przygotować do występów. Jeżeli uczciwie się trenowało przez ostatnie piętnaście lat, to kilka miesięcy pracy w innej formie nie sprawi, że człowiek zapomni, jak daleko rzucić oszczepem.

Na walkę o pierwszy medal na międzynarodowej arenie wśród seniorów musi pan poczekać przynajmniej do następnego sezonu. W roku olimpijskim miał nadejść szczyt formy Marcina Krukowskiego. Dalej pan to podtrzymuje?Nie wycofuję się ze swoich słów. Zresztą, sam czuję się najlepiej, jestem pewny swoich możliwości. Pandemia koronawirusa w pewien sposób pokrzyżowała mi plany. Nie ma co ukrywać, że wreszcie chciałem rozwiązać worek z medalami poza krajem. Muszę więc czekać, ale umówmy się – igrzyska wciąż są pod znakiem zapytania. Mamy nadzieję, że chociaż mistrzostwa świata lub Europy dojdą do skutku.

Ewentualny start w Tokio byłby pańskim drugim na igrzyskach, ale czy ostatnim?Wszedłem w najlepszy wiek dla oszczepnika. Szkoda byłoby zmarnować ten okres kariery przez sprawy pozasportowe. Nie chciałbym poprzesuwania kolejnych igrzysk o rok. W planach mam także udział w IO w Paryżu w 2024 roku, a jeżeli zdrowie pozwoli, to i w 2028 roku w Los Angeles na zwieńczenie przygody ze sportem. O formę raczej jestem spokojny. Wiek jest tylko liczbą, wszystko zależy od prowadzenia się zawodnika i tego, w jaki sposób był eksploatowany.