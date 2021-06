Marcin Krukowski: W Tokio interesuje mnie złoto

W czwartek Krukowski powalczy o swój kolejny złoty medal mistrzostw Polski. – Mistrzostwa Polski seniorów wygrywam od 2015 roku, a ogólnie nieprzerwanie mistrzostwa Polski, idąc poszczególnymi kategoriami, od 2009 roku. Czy czuję presję? Ewentualnie tą wywołana przez samego siebie, bo jestem coraz bardziej głodny dalekich rzutów. Bardzo dalekich! – mówi oszczepnik InPost Team.

Mistrzostwa Polski są tylko kolejnym krokiem do tego, co najważniejsze w tym sezonie – igrzysk olimpijskich w Tokio. – Plan przygotowań do igrzysk jest od dawna opracowany i przygotowany tak, bym wtedy rzucał daleko. Od kilku lat analizujemy różne metody treningowe i reakcje mojego organizmu, a dzięki tym obserwacjom wyciągamy wnioski i umiemy się przygotować na ważne zawody – dodaje Krukowski.

Jak idealnie trafić z formą? Ze słów Krukowskiego wynika, że wie, jak to zrobić. – Przygotowanie mojego organizmu do dalekich rzutów trwa kilka dni. Przede wszystkim trzeba zejść z dużych obciążeń. Tak właśnie będzie wyglądała nasza ostatnia droga do igrzysk. Najpierw przede wszystkim regeneracja po ciężkich treningach i szlifowanie formy. Mogą się pojawić jakieś mocniejsze akcenty, ale w śladowych ilościach – tłumaczy zawodnik InPost Team.