Marcin Najman szykuje kolejną walkę. Z żużlowcami!

Najman zapowiedział, że podczas gali MMA VIP w Częstochowie (13 lutego) stoczy swoją ostatnią walkę. Jego rywalem będzie Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień.

Jednocześnie zapowiedział, że na jego gali może dojść do nietypowego starcia.

- Postanowiłem zrobić coś, czego w polskich freak fightach jeszcze nie było, czyli walkę dwóch żużlowców. Wiecie dobrze, że bardzo lubię żużel od dziecka i był to pierwszy sport, którym się tak bardzo pasjonowałem. Jeszcze jak byłem w FAME MMA, to pisało do mnie wielu żużlowców, którzy zgłosili gotowość do wzięcia udziału w tego typu galach. Dlatego postanowiłem, że to zrobię - przekazał mediom Najman.

Jak poinformował Przegląd Sportowy, jednym z żużlowców będzie Edward Mazur.

- Mogę potwierdzić, że faktycznie chodzi o Edwarda Mazura, który jest potwornie nagrzany na taką walkę i już na przyszły tygodniu ma poumawianych sparingpartnerów - powiedział "El Testosteron" na łamach Przeglądu. - Teraz szukamy mu rywala i liczymy na to, że będzie to ktoś z bardzo znanym nazwiskiem. Wielu zawodników regularnie trenuje sporty walki, więc przygotowanie do pojedynku nie będzie problemem.