Marcin Najman rzucił sportowe wyzwanie Zbigniewowi Bońkowi. Sędzią będzie Tomasz Gollob?

Gdy (znany z żywego komentowania gry reprezentacji Polski) Najman wrzucił na platformę X zdęcie z Kamilem Glikiem, doczekał się oczywiście komentarza byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Tylko uważaj Marcin i nie denerwuj Kamila. Inaczej może być kolejne odklepanie - napisał.

Zaczęło się od zaczepki, a skończyło na wyzwaniu.

Najman zamieścił w sieci specjalne nagranie. - Moi drodzy. Stało się to, czego wszyscy spodziewaliśmy się od miesięcy. Wyzwał mnie na pojedynek Zbigniew Boniek - przekazał. - Legenda polskiej piłki wyzwała na pojedynek cesarza polskich freak fightów. Atmosfera robiła się coraz gęstsza, a nasza ostatnia wymiana zdań przechyliła szalę. Ja to wyzwanie przyjąłem. Ma to być pojedynek rozgrywany w formie wyścigów na motocyklach żużlowych, na jedno okrążenie na czas. Okazja do takiego wyścigu, myślę, nadarzy się już niebawem, ponieważ na początku nowego sezonu ma odbyć się wreszcie po latach pożegnalny turniej Sławomira Drabika. Nie wyobrażam sobie, by ktoś inny niż Tomasz Golloba, największa legenda żużla, miał być rozjemcą. Zbyszku, szykuj się na pojedynek. Ty mnie wyzwałeś, ja wyzwanie przyjąłem. Na placu boju, jako zwycięzca, zostanie tylko jeden! I śmiem twierdzić, że będzie to cesarz - dodał Najman, zakładając na głowę złotą koronę.