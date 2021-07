Marcin Rybacki, prezes firmy Helgsen: Bardzo dużo się nauczyliśmy przez ten rok [wideo]

NOWE Ruszyła Loteria Narodowego Programu Szczepień. Ma zachęcić Polaków do szczepienia się przeciwko koronawirusowi

Od 1 lipca ruszyła Loteria Narodowego Programu szczepień. Można w niej wygrać nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne. Uczestnicy muszą być pełnoletni i przejść kompletną procedurę szczepienia. Jest to jeden z pomysłów rządu, by zachęcić do szczepienia.