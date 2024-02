Marek Browiński proponuje rozwiązania dotyczące ul. Poznańskiej w Inowrocławiu. Piesi bezpieczni, ruch aut płynny

Ładnych parę lat temu na ul. Poznańskiej, tuż przy Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych i pętli autobusowej, powstała sygnalizacja świetlna, która miała przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Sprawiała jednak, że powstawały tam korki. Sygnalizatory zaczęły więc migać tylko żółtym światłem. O ile sobie dobrze przypominamy, ich ponowne uruchomienie miało nastąpić wraz z oddaniem do użytku obwodnicy Inowrocławia. Tak się jednak nie stało. Co ciekawe, światła nadal migają na żółto, a i tak tworzą się tam korki. Obecnie ich powodem są piesi przechodzący po „zebrze” z jednej na drugą stronę ul. Poznańskiej.

Z informacją i prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się do Marka Browińskiego mieszkaniec Inowrocławia:

„_(...) piszę do Pana w temacie od lat niedziałającej sygnalizacji świetlnej w Mątwach przy pętli autobusowej. Wiem, że powinniśmy pisać do radnych reprezentujących to osiedle, ale wszyscy dobrze wiedzą, że nic w tym temacie nie zrobią. Światła nie działają od czasu budowy obwodnicy._”