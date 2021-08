Marek Gralik, kurator oświaty: - Liczę na to, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 będą tylko stacjonarne zajęcia

Wyprawka szkolna 300 plus - do kiedy i jak złożyć wniosek. Sprawdź zasady i terminy

W środę 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2021/2022. Czym będzie różnił się od poprzedniego?

Przede wszystkim mam bardzo duże nadzieje, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 nauka będzie odbywać się tylko w formie stacjonarnej, a jeśli nawet zdarzą się jakieś zakłócenia, to będą one tylko krótkotrwałe i nie będą dotyczyć wszystkich szkół w kraju czy naszym województwie. W związku z trwającą pandemią, pod względem prawnym dyrektor placówki oświatowej nadal ma te same uprawnienia. W dalszym ciągu będzie miał prawo zawieszenia zajęć dla grupy uczniów bądź dla całej klasy czy szkoły, oczywiście po konsultacji z sanepidem i organem prowadzącym. Nadal także ma obowiązek powiadomienia o swojej decyzji kuratora oświaty.