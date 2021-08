Wyprawka szkolna 300 plus - do kiedy i jak złożyć wniosek, aby pieniądze nie przepadły. Sprawdź zasady i terminy OPRAC.: Ewa Abramczyk-Boguszewska

Świadczenie 300 plus z programu "Dobry start" wypłacane jest raz w roku i ma pomóc rodzicom w wyposażeniu dzieci do szkoły Grzegorz Dembiński/ Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Wyprawka szkolna 300 plus to świadczenie, które przyznawane jest z rządowego programu "Dobry Start". Sprawdź, kto może je otrzymać i do kiedy trzeba złożyć wniosek, aby pieniądze nie przepadły.