Marek Gralik: - Ta ustawa wzmocni świadomość rodziców o poziomie nauczania ich dzieci

Sejm przyjął ustawę o prawie oświatowym nazywanej Lex Czarnek 2.0, tym samym odrzucił sprzeciw Senatu, który uznał, że proponowane przepisy „godzą w prawo rodziców o wychowaniu dzieci zgodnie ze swoimi zasadami”.

Jest to całkowicie błędne stwierdzenie, gdyż właśnie ta ustawa wzmacnia rolę rodziców w decydowaniu o tym, czego ich dzieci powinny lub nie powinny się uczyć, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Do tej pory zdecydowana większość tych rodziców była całkowicie nieświadoma treści, przekazywanych przez różne stowarzyszenia czy organizacje działające na terenie szkoły. Teraz będą dokładnie wiedzieć kto, w jakim celu i z jakich materiałów będzie korzystał podczas zajęć z ich dziećmi.

Ta znowelizowana ustawa wyraźnie zwiększa kompetencje kuratorów. Choćby w kwestii dyrektorów szkół.

To prawda. Na przykład kurator będzie miał decydujące zdanie w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę będzie chciał odwołać jej dyrektora, w czasie kadencji i bez wypowiedzenia. Do tej pory wystarczyło wystąpić do kuratora o opinię w tej sprawie. Ale nie miało już znaczenia, jaka ona będzie - pozytywna czy negatywna. Bo jak organ prowadzący chciał dyrektora szkoły odwołać, to i tak to zrobił. Natomiast według nowych przepisów, w takim przypadku będzie potrzebna pozytywna opinia kuratora. A to będzie oznaczać, że opinia negatywna takie odwołanie uniemożliwi.