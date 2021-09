Marek Sekielski: - Wyhamowałem. Przy nałogu nawet miłość nie ma szans

– Nadzwyczajna szczerość wobec siebie i czytelników jest siłą waszej książki. Wywalacie z siebie sprawy związane z uzależnieniami, o których większość wolałaby zapomnieć.

– Rozmowy o uzależnieniach polegają na szczerym rozliczeniu się ze swoimi słabościami. Na pokazaniu, o co chodzi w tej chorobie i jak ona przebiega. Zawsze ponosisz większe lub mniejsze konsekwencje uzależnienia. Mówimy w książce o konsekwencjach, które dla jednych będą znaczące, dla innych niewielkie, ale każdy uzależniony ma swoje dno. Każdy ponosił konsekwencje swoich nałogów. W tej książce, oczywiście w jakiejś części, przedstawiłem swoje życie. Robi to także Artur Nowak. Ona musiała być szczera, nie miałaby tej siły przekazu, gdybyśmy coś udawali.

– Jak powstał pomysł tej książki? Zgadaliście się z Arturem Nowakiem, że mieliście podobne problemy?

– Właściwie już od pierwszego spotkania, mówiąc o swoim uzależnieniu, weszliśmy na wyższy stopień znajomości. Przełamaliśmy barierę nieufności i zaczęliśmy o tym szczerze rozmawiać. Szczerość cechuje osoby uzależnione po terapiach. To moja obserwacja po kontaktach z innymi niepijącymi alkoholikami. Rozmawiamy o sprawach naprawdę ważnych, a nie o bzdurach. Pomysł zrodził się w mojej głowie, kiedy w ubiegłym roku błąkałem się po Neapolu. Leżałem w bardzo gorącym pokoju hotelowym i rozmyślałem: co dalej z moim życiem? I nagle pomyślałem o książce, choć przecież nie bardzo umiem pisać. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby przegadać to z Arturem, żeby go w to zaangażować. Artur Nowak jest doświadczonym autorem, napisał kilka głośnych książek. Wiedziałem, że mnie pociągnie. Wysłałem esemesa z krótką informacją, o czym mielibyśmy rozmawiać w książce, a on po pięciu minutach odpisał: „dobra”. I tyle.