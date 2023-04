Marszałek Całbecki wśród zaproszonych na spotkanie z prezydentem Ukrainy: - Musimy unikać wstrząsów

Rozdział w historii świata

- Musimy jako Polacy w tym uczestniczyć i wyrazić swoje poparcie zarówno dla Ukrainy, jak i dla wszystkich Ukraińców, których wciąż gościmy, aby byli pewni, że niedługo będą mogli wrócić do swoich domów. Jeśli chodzi o przyszłość – ta wojna musi się kiedyś zakończyć. Od naszych indywidualnych postaw bardzo dużo zależy. Opinia Polaków obecnie bardzo liczy się na świecie znaczy i wszyscy na nas patrzą, czy zapał w pomocy Ukrainy nie opadnie. Dlatego musimy wciąż podgrzewać nasze zaangażowanie i na różnych poziomach być skłonni do pomocy.

- Czujemy, że jest to historyczna wizyta - nie krył przejęcia marszałek jeszcze przed wyjazdem. - Czujemy, że to jest historyczna wizyta , więc ktoś, to reprezentuje region powinien być tam obecny. Jestem bardzo wdzięczny, że otrzymałem takie zaproszenie. Zdaniem toruńskiego samorządowca zarówno Joe Biden, jak i Wołorymyr Zełenski wyznaczyli nowe rozdziały historii Europy i świata:

To my powinniśmy podziękować Zełenskiemu

Piotr Całbecki odniósł się również do napięć związanych z ukraińskim zbożem: - Przechodzimy kryzys zbożowy, który musi zostać rozwiązany. Polscy rolnicy muszą dostać godziwe wynagrodzenie za pracę i jest oczywiste, ze tak się stanie. Ale to zaburza nasze relacje, musimy unikać takich wstrząsów, bo przed Ukraińcami coś bardzo ważnego. Oni bronią całej cywilizowanej Europy i świata przez barbarzyństwem. Prezydent Zełenski przyjeżdża, żeby nam podziękować, ale to raczej mu powinniśmy dziś dziękować Ukrainie, za to co nam robi. Jestem tam po to, żeby osobiście podziękować za ich walkę i obronę naszych wartości.