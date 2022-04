Marszałek województwa z wizytą w gminie Stolno [zdjęcia]

Wizyta marszałka województwa w gminie Stolno odbyła się w czwartek (28.04.2022).

Najpierw Piotr Całbecki odwiedził firmę Stiegelmeyer w Grubnie. To firma, która jest producentem łózek wypoczynkowych oraz mebli medycznych do szpitali i zakładów opieki. Obecnie zakład rozbudowuje się, a marszałek Całbecki odwiedził m.in. teren budowy nowej części przedsiębiorstwa.

Działająca w Stolnie spółka Stiegelmeyer należy do operującej na światowym rynku mebli medycznych niemieckiej Grupy Stiegelmeyer z centralą w Herford w Nadrenii Północnej -Westfalii. Produkuje wysokiej jakości meble szpitalne i takie, które ułatwiają opiekę nad osobami przewlekle chorymi. Marszałek Piotr Całbecki zwiedził linię produkcyjną, halę testową i budowę nowej hali.

- Kilkaset zatrudnionych tu osób pracuje w światowych standardach bezpieczeństwa pracy, wkrótce dołączy do nich kilkuset nowych pracowników. Jeśli szukać kierunków rozwoju naszego województwa, to jeden z nich może symbolizować to miejsce, gdzie dokonała się transformacja w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chylę czoła przed władzami gminy, które mądrze planują jej rozwój. Gmina nie zatraciła charakteru rolniczego, w dużej mierze sielskiego, a jednocześnie mamy tu enklawę przemysłową zatrudniającą pół tysiąca osób. To jest przykład jak można wykorzystać potencjał – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami marszałek Piotr Całbecki.