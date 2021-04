Martwe kurczaki wrzucane koparkami na stos. To nie film grozy, ale obrazy w dobie ptasiej grypy

Hodowla przemysłowa według Janusza Wojciechowskiego to taka, która chce produkować coraz więcej i coraz taniej

"Pytają mnie niektórzy co to jest hodowla przemysłowa", zaczął swój wpis na Twitterze Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. Napisał, czym według niego jest i rozgorzała dyskusja. To uznaniowe stwierdzenie - komentuje jeden z użytkowników. Kolejny rolnik pyta: "Te fermy tysiąc czy pięć to niby do kogo należą? Nie do rolników?".