Martwy pies znaleziony w Brodnicy. Policja szuka właściciela zwierzęcia. Zobacz wideo

Martwe zwierzę zostało znalezione 9 maja około godziny 18:00 w Brodnicy, przy ul. Aleja Leśna, w kompleksie leśnym na podmokłym terenie. To pies mieszaniec, maści czarnej, z sierścią koloru szaro-białego na podbrzuszu oraz na przedpiersiu, ogon długi. Wysokość psa to około 60 cm. Zwierzę miało na szyi założoną obrożę koloru czerwonego, a do niej przyczepiony łańcuch.