Marzyłeś, aby zostać rolnikiem? Wystarczy 11 milionów, abyś zaczął nowe życie pod Więcborkiem

Kup i gospodaruj

- Nie ma co ukrywać, najważniejszą częścią jest ziemia - aż 85 hektarów, w tym 40 w jednym kawałku - słyszymy od pośredniczki. - Przy obecnym głodzie ziemi to ogromny kapitał, a ceny cały czas rosną. Warunkiem jest jednak zakup całości gospodarstwa. Wszystko jest przygotowane pod zasiewy, gospodarstwo jest ciągle użytkowane, zorientowane na produkcje roślinną, bo gleby są przyzwoite - trzeciej i czwartej klasy.

Pytają rolnicy z całej Polski

Pomimo ogromnej kwoty zainteresowanie, jak twierdzi pośredniczka, jest spore: - Zgłaszają ludzie z różnych rejonów Polski, bo ziemi brakuje. Teraz będę pokazywała gospodarstwo klientowi z Ciechanowa. Kwota jest spora, ale rolnicy mają do dyspozycji nisko oprocentowane kredyty na zakup ziemi i są do takie formy zakupu przyzwyczajeni.

Rolnicy, czyli biedni milionerzy

Paradoksem polskiego rolnictwa jest zjawisko “biednych milionerów: Wielu polskich rolników to ludzie, którzy mają potężny majątek - mówi prof. Knieć. - Jeśli ktoś ma 15 ha, to faktycznie ma w rękach jakieś 2 miliony złotych. Natomiast takie gospodarstwo pozwala mu żyć co najwyżej na poziomie słabo wykwalifikowanego robotnika. Do tego rolnictwo nie jest prostym biznesem, nie wspominając o ryzyku pogodowym.