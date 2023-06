„MATA w każdej szkole” szuka wielkich talentów we wschodniej Polsce

Program „Mata w każdej szkole” jest częścią projektu „Dobra Drużyna PZU”, którego ambasadorem jest Iga Świątek. Twarzą zapaśniczej części projektu jest Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego oraz Fundacji Andrzeja Suprona, która od tego roku jest głównym organizatorem akcji „MATA w każdej szkole”.

– Pierwsza edycja programu „MATA w każdej szkole” zakończyła się w wielkim sukcesem, co zauważyła także grupa PZU, kontynuując współpracę przy projekcie – powiedział prezes Andrzej Supron. – W tym roku chcemy docenić szkoły we wschodniej części Polski. To np. w Dębicy swoje największe sukcesy święcili bracia Lipieniowie. Wierzę, że znajdziemy tutaj takie perły, które w przyszłości będą gwiazdami polskiego sportu – dodaje.

W ostatnio rozgrywanych zawodach w Białymstoku wygrała Szkoła Podstawowa nr 26, natomiast w Supraślu zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Wierzbowa. Już 6 czerwca program zawita do Strupina Dużego, a następnego dnia turniej „MATA w każdej szkole” odbędzie się w Lublinie.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Akademia Sportu Andrzeja Suprona od siedmiu lat, w ramach organizowanych akcji, promuje ogólnorozwojowy trening w oparciu o gry i zabawy z mocowaniem, które powinny być integralną częścią zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. W zeszłym roku w programie wzięły udział 103 szkoły z 16 województw.