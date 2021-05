Matka skatowanego na śmierć Tomusia z Grudziądza, Angelika L. wyszła na wolność

O wyroku, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Toruniu, w głośnej sprawie śmierci 3-letniego Tomka z Grudziądza, informowaliśmy we wczorajszej „Pomorskiej”. Przypomnijmy, że winnym zabójstwa chłopczyka został uznany Radosław M., konkubent matki. Usłyszał on wyrok 25 lat więzienia. Za winną zaniechań rodzicielskich uznano jednak także matkę chłopca.

Angelika L. została skazana za szereg rodzicielskich zaniechań i zaniedbań. Najważniejsze z nich to zaniechanie sprowadzenia pomocy medycznej dla trzyletniego synka, który z powodu działań jej konkubenta miał m.in. połamane rączki, kilkadziesiąt blizn w okolicy głowy i jamy brzusznej. Chłopiec był też niedożywiony. Cierpiał na niedokrwistość. Sąd uznał, że Angelika L. przez zaniechania rodzicielskie doprowadziła umyślnie do chorób realnie zagrażających życiu Tomka i wymierzył jej karę pięciu lat więzienia.

Angelika L., podobnie jak jej konkubent, nie była na ogłoszeniu wyroku. Ale gdy tylko zapadł, już w środę opuściła mury więzienia. Zostały wobec niej zastosowane tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Oznacza, to że do czasu otrzymania wezwania do odbycia pozostałej części kary - czyli 1,5 roku więzienia oraz rozpatrzenia apelacji przez sąd wyższej instancji, a co za tym idzie uprawomocnienia się wyroku - będzie przebywała na wolności.