Maturzyści dobrze poradzili sobie na egzaminie z języka polskiego. Temat z "Lalką" większości przypadł do gustu

- Wybrałem „Lalkę”, chociaż nie do końca mi ten temat pasował – mówi z kolei maturzysta z I LO w Bydgoszczy. - Postawiłem tezę, że ambicja nie pomaga w osiągnięciu celu. Odwołałem się też do Kordiana z dramatu Słowackiego oraz Jacka Soplicy z „Pana Tadeusza”. Trochę zaskoczył mnie temat drugi, bo nie sądziłem, że będzie w nim wskazana jakakolwiek lektura. Jeśli chodzi o część testową, to nie sprawiła mi problemów. Jeden z tekstów źródłowych dotyczył używania słów typu „ciężko” w nietypowych połączeniach, a drugi komizmu. Czasu mi wystarczyło.

- Według mnie nie było zaskoczenia. Po przeanalizowaniu lektur, które były na egzaminach w ubiegłych latach, w tym roku można było spodziewać się „Lalki” B. Prusa. Również fragment, który znajdował się w arkuszu nie powinien sprawić uczniom problemów, ponieważ był on analizowany na lekcjach. Trudność mogło stanowić postawienie tezy i odniesienie w swojej wypowiedzi do całości utworu. Trzeba pamiętać, że „Lalka” to lektura z gwiazdką i istnieje ryzyko popełnienia błędu kardynalnego. Jeśli chodzi o drugi temat rozprawki to, moim zdaniem, również był on przystępny i nie powinien zaskoczyć. Swoją wypowiedź należało oprzeć tylko o fragment „Ziemi obiecanej” W. Reymonta, nie trzeba było odnosić się do całości, ponieważ nie jest to lektura obowiązkowa, co jest sporym ułatwieniem. Natomiast sam motyw miasta jest uczniom znany a poza tym jest on dość popularny, więc jest sporo innych tekstów kultury, które można wykorzystać w realizacji tego tematu. - mówi Wiesława Meller, nauczycielka języka polskiego w LO w Koronowie. - Myślę, że maturzyści powinni sobie poradzić z tegorocznym arkuszem maturalnym.