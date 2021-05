Mecz eWinner I ligi: Abramczyk Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik [zapis relacji na żywo]

15. Łogaczew, Gomólski, Lyager, Tarasienko 1:5 (44:46) ROW nie prowadził przez cały mecz, ale ostatecznie wygrywa to spotkanie. Ostatni bieg to pewne zwycięstwo pary gości. Cieszy się Rybnik, cisza w Bydgoszczy.

13. Tarasienko, Sajdulin, Jensen, Trofimow (w) 5:1 (42:36) - Wykluczenie Trofimowa może kontrowersyjne z punktu widzenia wielu fanów ROW. Zdaniem sędziego, ten jednak atakował po zewnętrznej swojego rywala, nie mając miejsca do ataku. Tym atakiem spowodował upadek Sajdulina. - Sędzia wykluczył Tromifowa i nie nakazał powtórki wyścigu. Zaliczył aktualną kolejność, a więc 5:1 dla Abramczyk Polonii! - Z trybun słychać było głośne - Polonia Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz. Doping miejscowych kibiców ustał, gdy zawodniczy rozpoczęli wyścig. W nim popis dawał Tarasienko, który był niezwykły szybki. Sajdulin prowadził po starcie i długo jechał drugi. Trofimow atakował go jednak po dużej na pierwszym łuku podczas czwartego okrążenia i spowodował jego upadek

12. Łogaczow, Lyager, Bartoch, Giera 3:3 (37:35) Pewne zwycięstwo Łogaczowa. Tym razem był to wyścig bez większej historii, a kontekście całego meczu warto odnotować niezłą postawę bydgoskiej młodzieży - 7:2 dla Abramczyk Polonii.

10. Lyager, Jensen, Zengota, Tudzież 4:2 (31:29) W powtórce po starcie podwójnie prowadzili rybniczanie, ale bydgoska para szybko wyprzedziła Tudzieża. Ponadto Lyager poradził sobie później z Jensenem. Abramczyk Polonia znów na prowadzeniu. Pierwsze podejście do tego wyścigu zostało przerwane z powodu nierównego startu. Z trybun było słychać jęk, bo na pierwszym łuku Zengota wyprzedzał właśnie obu rybniczan. Ostrzeżenia dostali Zengota, Jensen i Tudzież.

11. Bellego, Gomólski, Holta, Zengota 3:3 (34:22) Zengota po starcie wypchnął rywali, co wykorzystał Bellego. Niestety dla gospodarzy, sam "Zengi" podczas tego manewru spadł na ostatnie miejsce. Fatalny występ kapitana Abramczyk Polonii - zdobył dziś 1 punkt na Tudzieżu.

8. Tarasienko, Holta, Trofimow, Błażykowski 3:3 (25:23) Tarasienko słabo wystartował, ale efektowym manewrem na pierwszym łuku wydostał się na prowadzenie. Błażykowski jechał z tyłu i miał defekt motocykla. Dojechał jednak do mety i zebrał od kibiców sporo braw. Mateusz zaliczył bowiem jeden z najlepszych występów ligowych w karierze.

9. Gomólski, Bellego, Łogaczow, Sajdulin 2:4 (27:27) Cieszyli się kibice z Rybnika, bo to ROW po podwójnym zwycięstwie w tym wyścigu, mógł objąć prowadzenie w meczu. Bellego wydostał się jednak na drugie miejsce na ostatnich metrach.

6. Łogaczow, Tarasienko, Gomólski, Bartoch 2:4 (18:18) Łogaczow odpierał ataki Tarasienki, a walka trwała do ostatnich metrów. ROW wygrywa 4:2 i doprowadza do remisu w meczu.

1. Gomólski, Lyager, Bellego, Trofimow 3:3 (3:3)

Doskonale wystartował Gomólski. Nie popełniał większych błędów na trasie i pewnie pognał po trzy punkty.

Przed meczem: W oczekiwaniu na pierwszy wyścig z trybun słychać - Polonia Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz. To znak, ze na stadionie wrócili kibice. Wcześniejszych meczów nie mogli oglądać z trybun ze względu na reżim sanitarny związany z pandemią koronawirusa.

Przed meczem: Pierwszy wyścig ruszy o 13:10. Przed spotkaniem była minuta ciszy, w związku ze śmiercią Zenona Plecha i Jacka Gomólskiego. Obaj przed laty związani byli z bydgoską Polonią.

Przed meczem: - Jakie nastroje przed starciem z Rekinami? Wszyscy chyba widzieli film „Szczęki”, czeka nas trudna walka - żartem zapowiedział Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. Całkiem serio dodając: - Czeka nas trudny mecz, jak każdy w tym roku. Wstęp Adriana Gały w tym spotkaniu jest mało prawdopodobny. Zanim wróci na tor, musi wrócić do zdrowia na sto procent. Nie będziemy ryzykować, jeśli nie będzie pewności, że może wrócić na motocykl i walczyć z innymi. Na pewno podejmiemy walkę z ekipą z Rybnika, szykują się bardzo ciekawe zawody - podkreślił szef bydgoskiego klubu.

Przed meczem: Abramczyk Polonię Bydgoszcz czeka w niedzielę trudna przeprawa z ROW Rybnik. Drużyna Marka Cieślaka ma na koncie tylko 3 punkty (o jeden mniej od Polonii), ale ocena jej siły jest wyższa niż jej aktualna (szósta) pozycja w tabeli. Lider ROW Michael Jepsen Jensen to jak dotąd najskuteczniejszy zawodnik całej ligi (2,8 pkt na bieg).

Przed meczem: O 12:45 rozpoczęła się regulaminowa próba toru. Gospodarzy reprezentują Grzegorz Zengota i Andreas Lyager, a gości Kacper Gomólski i Siergiej Łogaczow.

Przed meczem: Witamy serdecznie ze stadionu Polonii. Na pół godziny przed meczem jest piękna pogoda i mecz wydaje się być niezagrożony.

Przed meczem Początek naszej relacji o godzinie 13.