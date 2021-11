Mecz III ligi piłkarskiej: Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz [zapis relacji na żywo]

Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz 2:3 (1:2)

Koniec meczu wygrywa. Zawisza wygrał 3:2!

90' - Sędzia dolicza co najmniej dwie minuty do regulaminowego czasu gry.

87' - Zawisza ponownie obejmuje prowadzenie! Bydgoszczanie po zmianie stron, nie mieli zbyt wiele sytuacji, ale okazali się niezwykle skuteczni. Na listę strzelców wpisał się Maciejewski.

84' - Komendziński zagrał wzdłuż bramki, ale Maciejewski uporządkował sytuację.

82' - Żyliński zmienia Koziarę. To pierwsza zmiana w zespole Zawiszy w tym eczu.

80' - Kamiński uderzył z dystansu, piłka poszybowała minimalnie nad bramką strzeżoną przez Dumieńskiego. To było ładne uderzenie.

75' - Efektowna oprawa kibiców Zawiszy. W międzyczasie także rzut rożny dla gospodarzy, ale strzał jednego z graczy Jaroty był zbyt słaby, aby mógł zaskoczyć Dumieńskiego.

72'- Lorek broni strzał Żylskiego z 7. metra. Koziara dobija, ale jeden z obrońców Jaroty wybija piłkę z linii bramkowej.

67' - Okres walki, głównie w środkowej strefie boiska.

62' - Teraz to zawiszanie mieli rzut różny, ale nie stworzyli większego zagrożenia pod bramką Jaroty.

59' - Piłkarze Jaroty egzekwowali rzut rożny, ale Dumieński bez większych kłopotów schwytał piłkę

55' - Gospodarze doprowadzają do wyrównania - 2:2. Ponownie na listę strzelców wpisuje się były gracz Zawiszy - Sebastian Kamiński. Pomocnik Jaroty wykorzystał niefrasobliwość bydgoskich obrońców i niepilnowany uderzył z 11. metra, umieszczając piłkę w bramce.

52'- Dośrodkowanie Komeńdzińskiego zablokowane przez Oczkowskiego. Gracz Zawiszy ucierpiał nieco przy tej ofiarnej interwencji.

50' - Na początku drugiej połowy aktywniejsi są miejscowi, ale nie przekłada się na sytuacje bramkowe.

46 - Rozpoczyna się druga połowa meczu. W zespole gospodarzy dwie zmiany - pojawili się Łażewski i Kgyrer.