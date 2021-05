Mecz IV ligi kujawsko-pomorskiej: Pogoń Mogilno - Zawisza Bydgoszcz zapis relacji na żywo

Przed meczem. Witamy z Mogilna, gdzie za około 30 minut rozpocznie się spotkanie miejscowej Pogoni z Zawiszą. To mecz w ramach 26. kolejki i siódmy w grupie mistrzowskiej. Bydgoszczanie przewodzą rozgrywkom i mają w dorobku 56 punktów. Ekipa z Mogilna zamyka grupę mistrzowską z 30 "oczkami". Spotkanie ma swój smaczek, bo Pogoń to jedyny zespół, który znalazł sposób na Zawiszę. W rundzie jesiennej było 2:0 dla drużyny z Mogilna. Obie ekipy już skończyły rozgrzewkę. Pierwszy gwizdek za około 10 minut. To pierwsze spotkanie z udziałem kibiców po wielu miesiącach. W sumie z trybun mecz obejrzy 180 kibiców. Połowa z nich jest z Bydgoszczy. Fani Zawiszy przyjechali do Mogilna jednym autokarem i kilkoma autami osobowymi. Minuta cieszy za tych, kórzy odeszli.