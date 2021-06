Mecz IV ligi: Zawisza Bydgoszcz - Lider Włocławek zapis relacji na żywo

Zawisza Bydgoszcz - Lider Włocławek 5:1 (1:0)

Bramki: Wojciech Mielcarek (32), Kamil Żylski (64, 65, 75), Tomasz Żyliński (88) - Wojciech Łojeczko (85).

ZAWISZA: Michał Oczkowski - Ariel Jastrzembski, Korneliusz Sochań, Wojciech Mielcarek (76. Zniszczoł), Tomasz Żyliński, Tomasz Prejs, Rafał Piekuś (68. Jaskólski), Jakub Witucki, Mateusz Oczkowski (74. Czyżniewski), Oskar Furst (46. Żylski), Patryk Kozłowski (68. Maciejewski).

LIDER: Paweł Sobczak - Adrian Pęgowski (67. Pestka), Mateusz Pohlid, Igor Stopczyk, Maciej Wańczyk, Kacper Dumicz, Dariusz Rajczyk, Stanisław Domaniecki (67. Brodowski), Miłosz Kapica, Igor Górniak (74. Mrozik), Marcin Bykowski (46. Łojeczko).

Koniec spotkania. Zawisza odzyskuje pozycję lidera i ma 2 punkty przewagi nad Włocłavią. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy, że skarga kasacyjna Włocłavii nie została uznana przez Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN. Dziękujemy za uwagę. Niebawem galeria zdjęć z meczów oraz kibiców.

90 - Sędzia doliczył 2 minuty

88 - Żyliński po podaniu Żylskiego podwyższa wynik na 5:1

86 - Ostatnia zmiana w Liderze. Kapicę zastępuje Lewandowski

85 - Goście zdobywają honorową bramkę. Błąd obrony wykorzystuje Łojeczko

76 - Ostatnia zmiana w Zawiszy. Zniszczoł zastępuje Mielcarka.

75 - Żylski kompletuje hat tricka. Tym razem napastnik Zawiszy popisał się płaskim uderzeniem zza pola karnego

74 - Kolejne zmiany. W Zawiszy na boisko wchodzi Czyżniewski, który zastępuje Mateusza Oczkowskiego. W Liderze za kontuzjowanego Górniaka wchodzi Mrozik

68 - Dwie zmiany w Zawiszy. Boisko opuścili Piekuś i Kozłowski, a weszli Maciejewski i Jaskólski.

67 - Dwie zmiany w Liderze. Na boisko wchodzą Brodowski i Pestka, którzy zastępują Domanieckiego i Pęgowski.

64 - Przewaga Zawiszy udokumentowana dwoma golami. W niespełna 60 sekund Żylski zdobywa dwie bramki. Najpierw dobija piłkę po strzale Mateusza Oczkowskiego, a po chwili wykorzystuje podanie Żylskiego.

61 - Bydgoszczanie mają coraz większą przewagę, ale zawodzą pod bramką

57 - To powinno być 2:0 dla Zawiszy. Prejs pomknął prawą stroną, minął rywala i zagrał do stojącego samotnie Żylskiego, ale ten nie trafił w piłkę będąc około 3 metrów przed pustą bramką.

54 - Zawisza zdobył bramkę, ale sędzia jej nie uznał, bo dopatrzył się spalonego.

51 - Okres chaotycznej gry z obu stron.

46 - Drugą połowę zaczynają goście. Po jednej zmianie w obu zespołach. W Zawiszy pojawił się Żylski, który zastąpił Fursta. W Liderze na boisku jest Łojeczko, który zastąpił Bykowskiego

Koniec pierwszej połowy. Z relacją wracamy za około kwadrans.

45 - Sędzia dolicza 1 minutę.

44 - Kolejna ładna akcja Zawiszy. Po strzale Zylińskiego piłkę z linii bramkowej wybijają obrońcy Lidera.

42 - Ładne wykonanie rzutu rożnego przez Zawisze. Mielcarek wycofał piłkę na 25 metr do Prejsa, a ten uderzył bez przyjęcia. Piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką.

40 - Żyliński był bliski podwyższenia wyniku, ale po jego strzale piłka tylko otarła się o słupek

38 - Rzut wolny dla Zawiszy około 25 metrów przed bramką. Do piłki podszedł Mielcarek. Uderzył bardzo ładnie przy słupku, ale kapitalną interwencją popisał się Sobczak

32 - Furst wywalczył róg dla Zawiszy. Bydgoszczanie długo utrzymywali się przy piłce, nie pozwalając rywalom opuścić ich połowy. W finale akcji Wojciech Mielcarek wpadł w pole karne i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza Lidera. Zawisza prowadzi 1:0!

30 - Kolejne dwa źle wyprowadzone ataki. Najpierw Piekuś za daleko wypuścił sobie piłkę, a po chwili Sochań za daleko zagrał do Piekusia i piłka wyszła poza boisko

27 - Teraz rzut wolny dla gości z prawej strony boiska około 40 metrów od bramki. Po dośrodkowaniu piłkę wybija Jastrzembski. Zawiszanie wyszli z kontrą 3x1, ale podanie Żylińskiego do Kozłowskiego było niecelne.

25 - Na zaskakujący strzał zza pola karnego zdecydował się Żylińskiego, ale nie dokręcił piłki i to o około 2 metry minęła słupek.

23 - Ładna akcja Zawiszy. Sochań wypuścił po prawej stronie Piekusia. Ten zagrał do Żylińskiego, ale w ostatniej chwili jeden ze stoperów Lidera wybił piłkę głową.

20 - Zawiszanie są częściej przy piłce, ale zespół Lidera jest dobrze zorganizowany w obronie i nie dopuszcza bydgoszczan pod swoją bramkę, a jak nadarza się okazja, to włocławianie wychodzą z kontrami

14 - Pierwszy strzał bydgoszczan. Zza pola karnego uderzał Kozłowski, ale przeniósł piłkę około pół metra nad poprzeczką

8 - Pierwsza żółta kartka. Ukarany Bykowski z Lidera

7 - Rzut wolny dla Lider z lewej strony boiska w okolicach pola karnego. Po dośrodkowaniu zawiszanie wybijają piłkę

4 - Prawą stroną przedarł się Żyliński, ale dośrodkował prosto w ręce bramkarza Lidera.

2- Kibice niebiesko-czarnych rozpoczynają doping. Z kontrą wyszli goście, ale akcje Bykowskiego powstrzymał Jastrzembski.

1 - Pierwszy gwizdek sędziego. Spotkanie rozpoczęli gospodarze.